В Муроме на улице Дзержинского ночью сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о горящей легковушке поступило на пульт диспетчеров пожарной части в 00.55. Через несколько минут на место ЧП прибыли три 12 огнеборцев на трех пожарных машинах.

На момент приезда пожарных пламя вырывалось из моторного отсека иномарки. Машину удалось быстро потушить, общая выгоревшая площадь составила 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей в результате возгорания не пострадал.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.