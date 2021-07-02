У футбольного клуба "Муром" новый директор

Никита Яшунский назначен директором АНО СК «Муром».

Никита Яшунский является выпускником РЭУ имени Плеханова по направлению «Спортивный менеджмент». Имеет опыт работы скаута-аналитика в крупных футбольных агентствах. С начала 2020 года был руководителем селекционно-аналитического отдела Академии ФК «Родина» (Москва).

Новый руководитель заявил о необходимости менять систему управления клубом. Это касается работы спортивного блока, выстраивания практически с нуля работы коммерческого блока, а также и работы детского футбольного центра.

Уже введены новые штатные должности: тренер по физической подготовке, массажист. Необходима правильная контрактная и трансферная политика и верное тактическое планирование – команда должна быть сбалансированной.

- Что касается тренерского штаба основной команды, то сейчас знакомимся, смотрим и делаем выводы. Если мы говорим про футболистов, то команда изменится процентов на 30-40. Сейчас начался сбор преимущественно селекционной направленности, где мы просмотрим футболистов, как отобранных селекционно-аналитическим отделом, так и привлеченных из молодежной команды. Планируется создание полноценного буфера между академией, молодежным составом и основной командой, - цитирует Никиту Яшунского пресс-служба клуба.