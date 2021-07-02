В Меленковском районе в частной бане работала тайная нарколаборатория

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем январе следователи полиции возбудили уголовное дело по факту незаконного производства наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступление инкриминируется владимирцу 1991 года рождения и его 31-летнему товарищу из Нижегородской области.

По версии следователей, молодые люди организовали в одном из сел Меленковского района подпольное производство синтетических наркотиков, которое разместили в помещении бани.

Парней задержали сотрудники областного главка ФСБ в декабре 2020 года. У них были обнаружены 317,34 граммов мефедрона, а также 40 килограммов веществ для изготовления наркотиков.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в суд.