Во Владимирской области 2 июля коронавирусом заболело 227 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 июля лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

68 случаев во Владимире, 25 - в Муромском, 21 - в Гусь-Хрустальном районах, 20 случаев в Ковровском, 11 - в Суздальском районе, 10 - в Вязниковском, 9 - в Александровском, по 8 заболевших в Собинском, Гороховецком, Юрьев-Польском районах, по 7 - в Петушинском, Киржачском районах, по 5 случаев в Судогодском, Меленковском, Кольчугинском районах, по 4 - в Камешковском районе и Радужном, 2 - в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 620 случаев заболевания (8422 сл. в г. Владимире, 4410 сл. в Гусь-Хрустальном, 4047 сл. о. Муром, 2629 сл. в Ковровском, 2272 сл. в Александровском, 2135 сл. в Петушинском, 1521 сл. в Юрьев-Польском, 1424 сл. в Вязниковском, 1559 сл. в Кольчугинском, 1371 сл. в Суздальском, 1134 сл. в Собинском, 1146 сл. в Киржачском, 1029 сл. в Меленковском, 879 сл. в Камешковском, 811 сл. в Гороховецком, 768 сл. в Селивановском, 593 сл. в Судогодском, 470 сл. в г. Радужном).