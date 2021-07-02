Во Владимирской области на прошлой неделе клещи покусали 125 человек

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 1 июля во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 125 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 17 детей.

Пострадавшие, в основном, обращаются в ЛПУ по месту жительства, а не по месту присасывания клеща, поэтому максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение.

- В рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 30 клещей, доставленных населением. Выявлено 10 случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.