В Гороховецком районе произошел пожар в деревенском магазине

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре в магазине поступило в 00.34. Вскоре к месту ЧП прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.

Газодымозащитники смогли попасть внутрь полной дыма торговой точки и ликвидировать пожар, общая площадь которого составила 2 квадратных метра. Огню не дали разойтись по всей площади магазина. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.