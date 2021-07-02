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Происшествия2 июля 2021 10:08

В Гороховецком районе произошел пожар в деревенском магазине

Инцидент случился в первом часу ночи 2 июля в деревне Морозовка
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщение о пожаре в магазине поступило в 00.34. Вскоре к месту ЧП прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.

Газодымозащитники смогли попасть внутрь полной дыма торговой точки и ликвидировать пожар, общая площадь которого составила 2 квадратных метра. Огню не дали разойтись по всей площади магазина. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.