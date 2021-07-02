В Муроме на Оке сотрудники ГИМС выписали судоводителям семь штрафов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сотрудники Муромского инспекторского отделения №1 Центра ГИМС отправились в район автомобильного моста, а также посетили участки реки близ сел Панфилово, Карачарово, деревень Борисово и Борок Муромского района, а также Шохино и Анохино Меленковского района.

Проверяли инспекторы всех судоводителей, а также провели профилактические беседы с находившимися на берегу рыбаками.

По результатам мероприятия было выписано семь штрафов — за нарушение правил маневрирования на техсредствах по Оке, за несоблюдение требований навигационных знаков и за отсутствие спасательных жилетов. Кроме того, в восьми случаях судоводителям официально вынесли предупреждения.

В ходе бесед с рыболовами и простыми отдыхающими сотрудники МЧС еще раз напомнили о правилах безопасности на воде, отдельно заострив внимание на том, что детей оставлять без присмотра на водоемах нельзя ни в коем случае.

Подобные рейды будут продолжены.