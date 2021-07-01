Во Владимире очереди на прививку от коронавируса ждут почти две с половиной тысячи человек

По данным на 1 июля во Владимире первый компонент вакцины от коронавируса привит 40332 горожанам, а оба компонента вакцины получили 31442 жителя города. Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 2426 человек. Поскольку в регионе возникли некоторые перебои с поставкой вакцины, прививки приходится подождать. Как надеются в департаменте здравоохранения, в ближайшие дни поступит еще около 10 тысяч доз. А всего за время прививочной компании областная столица получила 45945 доз вакцины. Привиться от коронавируса можно уже в восьми больницах и медцентрах, там же можно и записаться в очередь на прививку:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура),

ООО МЦ «Палитра» - 77-77-78.

Также сделать прививки можно в ТЦ «Глобус», на рынке «Слобода» в бывшем Z-клубе и на Гастромаркете на Студеной горе.