Во Владимирской области выбрали лучшего пожарного

В ГУ МЧС по Владимирской области назвали лучших начальника караула, пожарного и диспетчера 2021 года. Ими стали начальник караула 18-й пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда лейтенант внутренней службы Руслан Зейналов, пожарный 19-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного отряда сержант внутренней службы Андрей Столяров, диспетчер 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Мария Гребенчикова.

Смотр-конкурс профессионального мастерства на звания «Лучший начальник караула», «Лучший пожарный», «Лучший диспетчер» проводится ежегодно и разделён на два этапа: теоретический и практический.

В теоретической части соревнований участники демонстрировали знания в области тактической и технической подготовки. Тестовые вопросы касались знания нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность пожарных, охраны труда, организации пожаротушения, работы газыдомозащитной службы, тактико-технических характеристик пожарных автомобилей, правил оказания первой доврачебной помощи.

Практическая часть включала челночный бег, бег на дистанцию 1 км, у мужчин – подтягивания, у женщин – комплексное силовое упражнение (отжимания и упражнения на пресс).