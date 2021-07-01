На улице Соколова-Соколенка обновили велодорожки

Специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» обновили разметку велодорожек и пешеходных тротуаров на общественном пространстве на улице Соколова-Соколенка. Общественное пространство вдоль четной стороны улицы — на участке от улицы Комиссарова до улицы Растопчина – обустроили прошлым летом после демонтажа 250 незаконно установленных гаражей. Там проложили около 1000 метров велосипедных дорожек, а параллельно им — около 2000 метров тротуаров. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеходные и велосипедные маршруты разделены газонами и обозначены графическими указателями. Вдоль всего рекреационного пространства установлены светильники наружного освещения, организованы площадки для отдыха граждан с лавочками, цветниками и газонами.