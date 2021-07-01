ВлГУ вошел в топ-20 рейтинга российских экономических вузов по уровню зарплат выпускников

Портал SuperJob представил рейтинг вузов России 2021 по уровню зарплат занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2015 — 2020 годах. Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых вошел в двадцатку рейтинга вузов, заняв 20 место. Годовой прирост зарплат выпускников составил 2 000 рублей, средний заработок достиг 57 000 рублей в месяц. Доля работающих во Владимире выпускников этого вуза составляет 44%, а средний балл для поступления в 2020 году составил 75,9 (для сравнения у МГИМО, лидера рейтинга по этому показателю, – 94,7). При этом выпускники Воронежского госуниверситета, занявшего 14 место, зарабатывают уже 67 тысяч в месяц, а МГИМО – 130 тысяч в месяц.