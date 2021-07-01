Во Владимирской области вырубят деревья и кусты на площади 2,4 тысячи гектаров

Во Владимирской области началась традиционная для лета расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это сделано для большей пожарной безопасности (по сути, ЛЭП защищают от низовых пожаров). В этом году в регионе планируется расчистить участки под 22 линиями электропередачи классов напряжения 500 и 220 кВ общей площадью 2,4 тысячи га.

Уже выполнена расчистка под ЛЭП 220 кВ «Владимирская – Цветмет», питающей потребителей Кольчугино. Идут работы на линиях 500 кВ «Костромская ГРЭС – Владимирская», «Владимирская – Радуга Южная», на 220 кВ «Владимирская ТЭЦ-2 – Заря», «Нижегородская ГРЭС – Вязники» и других ЛЭП. До октября планируется расчистить трассы на линиях, питающих города Владимир, Александров, Ковров, Вязники, Гусь-Хрустальный, и на линиях, обеспечивающих связь Владимирской энергосистемы с Московской, Ивановской и Нижегородской.

Территорию очищают от деревьев и кустов при помощи ручных пил и кусторезов, а также механическим способом – с применением мульчеров.