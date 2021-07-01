От предприятия в Суздальском районе требуют обустроить площадку для хранения навоза

Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к СПК «Спасское» об обязании в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу оборудовать площадку для хранения навоза в соответствии с санитарными требованиями. Как показала проверка, на предприятии, занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока, нарушали требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокурором указано, что в процессе деятельности СПК «Спасское» осуществляет обращение с отходами животноводства. При этом образованный навоз крупного рогатого скота складируется кооперативом на открытом земельном участке, а не в специальном месте, оборудованном водонепроницаемой площадкой с твердым покрытием. Это приводит к попаданию отходов животноводства в почву, а в период весеннего половодья и межсезонного паводка возможен риск попадания в водные объекты, и, как следствие, может повлечь нарушение баланса экокультуры, причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде. Требования прокурора направлены на защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Рассматривать дело Суздальский районный суд начнет 9 июля.