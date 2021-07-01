Во Владимире 29 горожан, стоящие на учете у нарколога и психиатра, имели водительские права

Прокуратура Владимира обнаружила, что 29 жителей имеют водительские удостоверения на право управления транспортными средствами при наличии медицинских противопоказаний. Они поставлены на учет в наркологическом и психоневрологическом диспансерах в связи с наличием у них диагнозов, связанных с расстройствами психики, алкоголизмом и наркоманией, а эти заболевания являются медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, создают угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности дорожного движения. В этой связи прокуратурой в районные суды города Владимира направлены административные исковые заявления о прекращении действия водительских удостоверений, выданных указанным лицам. К настоящему времени 13 из них удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.