Владимирские многодетные родители смогут бесплатно проконсультироваться у юриста

Проект «Семейный юрист» существует уже четвертый год, предоставляя бесплатные консультации юриста для многодетных семей как во Владимире, так и в городах области. За последние месяцы автор проекта, председатель регионального отделения Российского детского фонда Елена Афанасьева и юрист Элеонора Бакалдина уже провели приемы в Камешково, Киржаче, Гороховце и Красной Горбатке. На приеме родителям не только помогают получить ответы на многочисленные вопросы - начиная с правил предоставления пособий от государства и заканчивая разделом имущества и выплатой алиментов при разводе родителей, но и в некоторых случаях помогают составить исковое заявление в суд или жалобу в прокуратуру. Кроме того, каждый месяц в районах проводится «Школа правовых знаний» с приглашением представителей муниципальных органов власти (соцзащита, служба занятости и т.д.). Такие встречи очень помогают многодетным: людям не нужно ходить по кабинетам, выстаивать очереди к нужному специалисту. 9 июля бесплатная юридическая консультация семей состоится во Владимире по адресу улица Луначарского, д. 3, каб. 113. Телефоны для записи +7(904)651-74-60 и (4922)35-52-80.