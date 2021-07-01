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Происшествия1 июля 2021 12:50

В Ковровском районе ищут браконьера, убившего лося

Возбуждено уголовное дело
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Ковровская городская прокуратура совместно со специалистами Госохотинспекции Владимирской области провела проверку исполнения законодательства об охоте. 14 июня 2021 года в отсутствие разрешения на добычу охотресурсов на территории охотничьего хозяйства «Деминское» неизвестный незаконно убил лося. В результате причинен ущерб животному миру в размере 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба). Ход и результаты его расследования находятся на контроле городской прокуратуры.