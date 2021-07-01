В Муроме из отдела сотовой связи похитили шесть мобильных телефонов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, днях в соседнем регионе был задержан 34-летний житель Муромского района, обвиняемый в краже из магазина.

В минувшем ноябре в полицию Мурома обратился хозяин торговой точки, расположенной в местном торговом центре. Мужчина сообщил, что неизвестный украл из его отдела шесть мобильных телефонных аппаратов.

Изучив записи с камер наблюдения сыщики установили личность подозреваемого, который ранее уже имел судимости за подобные преступления.

После задержания мужчина сознался, что действительно украл телефоны в том салоне — по его словам, он пробрался туда вечером, сорвав замок, а украденные телефоны позже продал.

На время следствия мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.