На заместителя начальника покровской тюрьмы заведено уголовное дело

УФСБ России по Владимирской области и региональный Следком во взаимодействии с органами собственной безопасности регионального УФСИН завели уголовное дело на заместителя начальника ФКУ Т-1 (Покровская тюрьма) УФСИН России по Владимирской области. 39-летнего мужчину подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

По версии следствия, в сентябре 2020 года между тюрьмой и одной из строительных компаний был заключен госконтракт на выполнение работ по замене внутренних и наружных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения. Замена производилась на территории тюрьмы. И, как считают представители следствия, подозреваемый использовал для части работ заключенных, чтобы успеть выполнить контракт в срок и избежать дисциплинарной ответственности. При этом заключенных на работу никто не нанимал и зарплату им не платил.

Следствие в данный момент еще продолжается.