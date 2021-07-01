Во Владимирской области больше половины жителей страдает от болезней органов дыхания

Владимирстат проанализировал, чем и как болеют владимирцы. В пандемийный год число заболевших в регионе выросло – с 8951,6 на 10 000 до 9329 на это же количество. Впрочем, это не рекорд – так в 2016 году болели 9441,9 человек на каждые 10 000 жителей. Больше всего владимирцв страдают от болезней органов дыхания – 5342,7 на 10 000 жителей. На втором месте идут травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин – от них страдают 960,3 человек из 10 000. Третье место у болезней органов пищеварения – 262,4 на те же 10 000 владимирцев. От болезней системы кровообращения страдают 205,1 человек на 10 тысяч жителей региона, а от инфекционных и паразитарных болезней – 199,7 человек на 10 000 жителей. Новообразования обнаруживают у 111,7 владимирцев из каждых 10 000.