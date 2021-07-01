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Спорт1 июля 2021 10:22

Дмитрий Вязьмикин оставил пост главного тренера владимирского "Торпедо"

Исполнять его обязанности будет Сергей Дубровин
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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30 июня истёк срок действия контракта главного тренера владимирского «Торпедо» Дмитрия Вязьмикина. По инициативе самого наставника он не будет пролонгирован.

- Я сам принял такое решение. И оно было принято после поражения в 24-м туре дома от «Знамени Труда». Пришла мысль, что надо что-то менять: либо тренера, либо всю команду. Я остановился на первом, более реальном варианте. Руководство клуба сразу приняло мою отставку, а учредители просили взять паузу, отдохнуть и подумать, - цитирует Дмитрия Вязьмикина пресс-служба владимирского "Торпедо".

Экс-тренер поблагодарил учредителей клуба за предоставленную возможность. Дмитрий Вязьмикин подчеркнул, что футболист и тренер - разные профессии. И за три года у руля задачи, поставленные учредителями, были выполнены. Это привлечение своих воспитанников в команду с возможностью выхода на поле, то есть доверие.

- Думаю, что относительно себя самого, я сделал первый шаг в тренерской карьере, а относительно опытных тренеров с яркими достижениями, мне есть над чем трудиться. В апреле этого года у меня были переговоры с руководством одной из команд 1 дивизиона (не скажу какой), не 100% приглашение, а именно переговоры, даже несмотря на то, что наша команда на тот момент проиграла 3 игры. Не скрою, что я был удивлен. Отказался, потому что и свою команду оставить в трудный момент нельзя, и погоня за двумя зайцами - тоже не лучшее занятие. Но на сегодняшний день я открыт для предложений, - подчеркнул Дмитрий Вязьмикин.

Руководством футбольного клуба «Торпедо-Владимир» по согласованию с учредителями коллектива исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Дубровин. Он выступал за черно-белых в 1999 - 2016 годах (с перерывами).