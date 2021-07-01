Во Владимирской области 1 июля коронавирусом заболело 216 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 1 июля лабораторно подтверждено 216 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

65 случаев во Владимире, 24 - в Муромском, 23 - в Гусь-Хрустальном районах. Эти районы уже давно являются лидерами по заболеваемости, 17 случаев - в Ковровском, 10 - в Юрьев-Польском, по 9 - в Петушинском и Суздальском районах, по 7 случаев в Александровском, Судогодском, Камешковском, Меленковском районах, по 6 заболевших в Вязниковском, Киржачском, Собинском районах, 5 - в Гороховецком, по 3 - в Кольчугинском, Селивановском районах, 2 случая в. Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 393 случаев заболевания (8354 сл. в г. Владимире, 4389 сл. в Гусь-Хрустальном, 4022 сл. о. Муром, 2609 сл. в Ковровском, 2263 сл. в Александровском, 2128 сл. в Петушинском, 1513 сл. в Юрьев-Польском, 1414 сл. в Вязниковском, 1554 сл. в Кольчугинском, 1360 сл. в Суздальском, 1126 сл. в Собинском, 1139 сл. в Киржачском, 1024 сл. в Меленковском, 875 сл. в Камешковском, 803 сл. в Гороховецком, 766 сл. в Селивановском, 588 сл. в Судогодском, 466 сл. в г. Радужном).