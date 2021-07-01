Аркадий Боцан-Харченко назначен врио первого заместителя губернатора Владимирской области

Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о назначении Аркадия Боцан-Харченко временно исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области. Одновременно с этим глава региона направил в Законодательное Собрание соответствующее представление о согласовании кандидатуры вновь назначенного Аркадия Боцан-Харченко.

Принятое главой региона решение обусловлено объёмом и приоритетом задач, решаемых стратегическим блоком ведомств под руководством Аркадия Боцан-Харченко.

В соответствии с распределением обязанностей между губернатором и его заместителями Аркадий Боцан-Харченко несёт ответственность за реализацию государственных полномочий, в частности, в сфере регионального развития, стратегического планирования, управления государственными программами и национальными проектами, государственного управления, оценки регулирующего воздействия, контрольно-надзорной деятельности, цифровой трансформации государственного управления, народного хозяйства и социальной сферы, связи и телекоммуникаций, радио- и микроэлектроники, информационных и сквозных цифровых технологий, имущественных и земельных отношений, управления государственным имуществом, информационной политики, внутренней политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, развития институтов гражданского общества, мировой юстиции, архивного дела.

В стратегический блок ведомств, курируемых Аркадием Боцан-Харченко, входят Департамент регионального развития, Департамент цифрового развития, Департамент имущественных и земельных отношений, Департамент региональной политики, Департамент юстиции, а также 4 подведомственные им организаций, включая Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. Также Аркадию Боцан-Харченко подотчётен имущественный комплекс Владимирской области, который состоит в том числе из 7 государственных унитарных предприятий и 19 хозяйственных обществ.

Аркадий Боцан-Харченко координирует и контролирует реализацию на территории области 8 государственных программ и 1 национального проекта.