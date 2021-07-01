Во Владимирской области оштрафовали предприятие за загрязнение земель отходами со свалки ТБО

В апреле прошлого года управление Россельхознадзора по Владимирской области по обращению инициативной группы «Народный патруль» (город Александров) проверило участок сельхозназначения возле деревни Машково, граничащий с александровской городской свалкой ТБО.

Вдоль восточной и юго-восточной границы на площади примерно 0,9 га было обнаружено подтопление и захламление отходами с полигона ТБО. Водоотводная канава была переполнена стекающими с полигона стоками с частью отходов, которые растекались вдоль восточной и юго-восточной границы участка, вызывая подтопление, заболачивание и захламление земель.

На участке отобрали восемь образцов почвы и исследовали их в лаборатории. В каждом образце обнаружили превышение норматива тяжелых металлов: подвижной формы меди от 3% до 61%. Это говорит о том, что предприятие «Экоресурс», которое использует объект размещения отходов, не выполняет мероприятия по защите земель и охране почв.

Установлено, что компания-субарендатор участка, на котором расположен полигон ТБО, загрязнила часть земель сельхозназначения, смежного с полигоном ТБО.

В сентябре 2020 года было вынесено постановление, согласно которому компанию «Экоресурс» признали виновной с назначением штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также внесено представление об устранении нарушений. Компания дважды пыталась обжаловать постановление Россельхознадзора – через Арбитражный суд, а затем в Первом арбитражном апелляционном суде. Однако требования ведомства признали обоснованными. В июне «Экоресурс» полностью оплатило штраф.

В адрес компании направлена досудебная претензия о возмещении ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды в размере 5,4 млн рублей.