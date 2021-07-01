В Муроме ко Дню семьи, любви и верности откроется фотовыставка Сергея Скуратова

2 июля Муромский историко-художественный музей открывает выставку «СемьЯ» почётного члена Союза фотографов России Сергея Скуратова. На ней можно будет увидеть фотографии, посвященные семье. Выставка дополнена авторскими куклами жены фотохудожника Ольги Леоновой.

Сергей Скуратов − признанный корифей отечественной жанровой фотографии. С 1976 года живет во Владимире. Его работы, героями которых становятся, в основном, жители российской глубинки, вызывают неизменный интерес посетителей выставок. В активе фотохудожника персональные выставки в Германии, США, Финляндии, в Москве, Владимире, и других городах страны. Он − дипломант многочисленных международных, всесоюзных, российских фотовыставок и конкурсов, один из организаторов фотоклуба «Владимир».

Выставка Сергея Скуратова «СемьЯ» будет работать в Выставочном центре музея (г.Муром, ул. Московская, 13) со 2 по 26 июля с 10 до 18 часов, по субботам с 11 до 19 часов.