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Общество30 июня 2021 17:38

Сто миллионов рублей потратят на ПЦР-диагностику владимирцев

Ее будут проводить перед плановой госпитализацией
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Сто миллионов рублей направят из областного бюджета на ПЦР-тестирование владимирских пациентов перед плановой госпитализацией. Речь идет о владимирцах, не имеющих перед тем, как лечь в больницу, симптомов ОРВИ, пневмонии и Covid-19, поскольку эти случаи не подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского страхования. Теперь больницы региона, оказывающие в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, смогут проводить ПЦР-диагностику всем пациентам перед тем, как провести им плановое лечение.