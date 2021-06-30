В Муромском районе объявили карантин из-за африканской чумы свиней

В личных подсобных хозяйствах села Польцо Муромского района обнаружили африканскую чуму свиней. Теперь в селе и в радиусе пяти километров от него объявлен карантин. Здесь нельзя ввозить и вывозить свиней, убивать их, вывозить животноводческую продукцию и растения, заготавливать корма и охотиться. В радиусе пятнадцати километров от очага тоже есть ограничения, в том числе на ввоз и вывоз свиней, заготовку животноводческой продукции, выпас животных. Пока все ограничения, согласно указу губернатора, продлятся до 29 июля, а действовать начинают с 30 июля.