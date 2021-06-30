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Происшествия30 июня 2021 16:32

Во Владимире у наркоторговцев изъяли более килограмма марихуаны

Их задержали сотрудники транспортной полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, 38-летнего жителя Владимирской области и его 34-летнего товарища из Подмосковья подозревают в распространении закладок на территории региона-33.

Оперативники выяснили, что мужчины выращивали коноплю в теплице, устроенной на территории дачного дома. Тут же были изъяты кусты конопли, тепличное оборудование с капельным поливом, и сама марихуана как высушенная, так и уже расфасованная для сбыта.

Из автомобиля и съемной квартиры мужчины полицейские изъяли 83 свертка и 53 полимерных пакетика. Как показала экспертиза, в них были завернуты дозы марихуаны общей массой более одного килограмма.

По факту незаконного производства и сбыта наркотиков следователи линейного отдела полиции возбудили уголовное дело. Сами подозреваемые на время следствия были отправлены за решетку.