В Вязниках квартирного вора задержали по отпечаткам пальцев

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 24 июня в полицию обратилась 38-летняя жительница Вязников, сообщившая, что стала жертвой квартирного вора — из дома исчезли ноутбук и сотовый телефон на общую сумму 26 тысяч рублей.

Прибывшая на место опергруппа следов взлома не обнаружила, зато эксперты смогли обнаружить и изъять из квартиры и подъезда следы пальцев рук, которые при проверке по базам данных показали, что они принадлежат 40-летнему жителю Владимира.

Примечательно, что сын потерпевшей уточнил, что некоторое время назад потерял ключи от квартиры.

После задержания владимирец, отпечатки пальцев которого нашли, сознался в краже и рассказал, что несколько недель назад нашел в вязниковском парке связку тех самых потерянных ключей. После этого мужчина долго занимался поиском квартиры, к которой они подходят, что в результате получилось.

Украденные вещи оперативники нашли, изъяли и вернули хозяйке, а мужчину на время следствия заключили под стражу. Его обвиняют в краже с проникновением в жилое помещение. Расследование уголовного дела продолжается.