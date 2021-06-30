Во Владимирскую область прибыла партия городских автобусов из Москвы

Как сообщил директор областного департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов, буквально накануне во Владимирскую область прибыло 38 автобусов из столичного региона.

- Сейчас они уже распределены по разным районам области и начали функционировать, - рассказал Шаниязов.

«Старые новые» машины достались Владимиру, Судогде, Собинке, Мурому, Коврову и ряду других муниципалитетов. В дептрансе региона заверили, что почти каждый район получил по новой машине.

Напомним — ранее власти Москвы таким же образом бесплатно выделили Владимиру 50 автобусов «ЛиАЗ», списанных из столичного автохозяйства. Теперь они курсируют по улицам областного центра на разных маршрутах, обслуживаемых муниципальным «Владимирпассажиртрансом».