Женщин из сел Владимирской области бесплатно осмотрят врачи

С 1 июля в регионе начнёт свою работу проект «Женское здоровье: всё в твоих руках». Реализовывать его при поддержке Фонда президентских грантов будет АНО «Про здоровье» в партнёрстве с общественным движением «Мой адрес».

Участницами проекта станут в основном женщины, живущие в сельской местности. Из 118 участниц, прошедших бесплатное обследование в медицинском центре "Белая роза", абсолютно всем требуется лечение и дальнейшие обследования. У семи женщин имеются предпосылки к онкопатологии. А проведённый среди участниц опрос показал, что 85% женщин ни разу не были у маммолога, а 75% респондентов более пяти лет не посещали гинеколога.

Проект охватит три района: Суздальский, Ковровский и Селивановский. В нем примут участие флеболог, маммолог, гинеколог, психологи, специалист по ЗОЖ, нутрициолог. Они проведут как очные, так и онлайн-встречи с женщинами, научат, что делать, если появились симптомы той или иной болезни, методам самодиагностики. Планируется, что в проекте примет участие порядка 300 женщин.

Итоговым мероприятием проекта станет "Фестиваль женского здоровья", на котором будут работать тематические площадки по ЗОЖ.