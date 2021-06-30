Во Владимирской области занято 82 процента коек для больных коронавирусом

30 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 208 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 36 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона развернута 1461 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82,3 процента из них занято (1203), свободно – 258 коек.

33 617 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 193 человека. За период наблюдения в области отмечено 1277 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.