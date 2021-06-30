Двое жителей Александрова пойдут под суд за сбыт наркотиков

Прокуратура Владимира утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 22-летних юноши и девушки, проживающих в Александрове. Они обвиняются в незаконном сбыте наркотиков по предварительному сговору.

Как сообщает областная прокуратура, в марте прошлого года молодые люди захотели заработать с помощью сбыта наркотиков. Через интернет они получали информацию о месте нахождения оптовых партий наркотиков и в последующем размещали так называемые «закладки» в тайниках во Владимире и Владимирской области.

В апреле прошлого года их задержали полицейские, наркотики были изъяты. За совершение преступлений молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Владимира.