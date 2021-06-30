Аграриев Владимирской области просят предотвратить массовую гибель пчел

фото владимирского Россельхозцентра

Во Владимирской области продолжаются обработки посевов против вредителей, болезней и сорняков. Во избежание случаев массовой гибели пчёл из-за применения на полях пестицидов (инсектицидов) специалисты владимирского филиала Россельхозцентра напоминают об актуальности информационного обмена между сельхозтоваропроизводителями и пчеловодами.

Не позднее чем за три дня до проведения работ с применением пестицидов ответственные лица обязаны через СМИ известить всех владельцев пасек в радиусе 7 км от границ территории, планируемой к обработке. Следует сообщить время, площадь и культуры, подвергаемые химической обработке; наименование препарата, формы и методы его применения; срок, на который нужно убрать пасеку от места обработки или изолировать пчёл в улье, чтобы избежать их массового отравления.

Оптимальное время для опрыскивания растений – вечерние часы, когда лёт пчёл заканчивается.

На границах обрабатываемых площадей выставляются щиты с указанием «Обработано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на данные территории. Убирают их только по прошествии указанных сроков.

По всем вопросам проведения обследований, обработок, а также консультаций в области защиты растений можно обратиться в ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 34-19-28.

Кроме того, сами пчеловоды должны быть более активными и налаживать прямую связь с агрономами и представителями местных администраций. Сейчас на официальный учёт встают далеко не все пасечники, что создает большие трудности с их информированием.

Во Владимирском обществе пчеловодов официально зарегистрировано около ста пасек, по факту же в области их гораздо больше.