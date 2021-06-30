В Вязниковской детской школе искусств продолжат делать ремонт

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В этом году Вязниковская детская школа искусств им. Льва Ошанина отмечает 70-летие. Из федерального, регионального и местного бюджетов на обновление ДШИ в этом году направлено 29,2 млн рублей.

Здание школы ремонтируется внутри и снаружи. В течение нескольких месяцев должен полностью преобразиться фасад ДШИ.

Ранее в школе были отремонтированы библиотека, концертный зал, фойе и ряд других помещений. Стартовал следующий этап – обновление коридоров, лестничных маршей, кровли, фасада. Планируется, что ремонт пройдёт во всех классах, в которые будет поставлено новое оборудование. В учебных помещениях уже появились новые двери. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

В настоящее время строители обшивают утеплённый фасад, начаты штукатурные работы, затем будет производиться покраска здания в несколько цветов. Одновременно ведётся ремонт крыши, а внутренние работы с третьего и второго этажей перешли на первый. Кроме работ внутри ДШИ и обновления фасада, у здания появится современная подсветка.

«Работы идут в плановом порядке и должны завершиться до 30 сентября», − сообщила директор школы Любовь Алексеева.