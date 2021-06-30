С начала недели во Владимирской области утонуло двое мужчин

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Несмотря на значительное понижение температуры воздуха, в регионе продолжает оставаться напряжённая обстановка на воде. Только с начала этой недели на водоёмах погибли 2 человека.

- 28 июня в нижнем пруду на реке Вербовка посёлка Вербовский округа Муром по словам очевидца утонул человек. Спасателями местного поисково-спасательного отряда из воды было извлечено тело погибшего мужчины 1995 г.р., - рассказали в областном управлении МЧС.

29 июня в реке Дубна около деревни Дубна Александровского района утонул мужчина 1982 г.р. Тело извлекли из воды сотрудники местного аварийно-спасательного формирования.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства двух данных происшествий.

Спасатели напоминают о том, что запрещено посещать несанкционированные пляжи – купание на них может быть опасно из-за формы берега и дна, быстрого течения или иных факторов, которые не позволили сделать данный объект официально разрешённым для купания местом. Кроме того, там не несут дежурство спасатели.