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Общество30 июня 2021 10:45

Хозяин подпольного швейного цеха в Петушинском районе пытался дать взятку полицейскому

Теперь он заплатит штраф - больше миллиона рублей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Петушинский районный суд вынес приговор 57-летнему уроженцу одной из стран Ближнего зарубежья. Он признан виновным в покушении на дачу взятки.

Мужчина организовал подпольный швейный цех в Петушинском районе, где незаконно трудились мигранты.

- 4 мая мужчина лично передал сотруднику органов полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. Взятка не была принята должностным лицом ОМВД России по Петушинскому району, - подчеркивают в областной прокуратуре.

Подсудимый в судебном заседании признал свою вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.