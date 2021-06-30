Хозяин подпольного швейного цеха в Петушинском районе пытался дать взятку полицейскому

Петушинский районный суд вынес приговор 57-летнему уроженцу одной из стран Ближнего зарубежья. Он признан виновным в покушении на дачу взятки.

Мужчина организовал подпольный швейный цех в Петушинском районе, где незаконно трудились мигранты.

- 4 мая мужчина лично передал сотруднику органов полиции взятку в размере 50 тысяч рублей. Взятка не была принята должностным лицом ОМВД России по Петушинскому району, - подчеркивают в областной прокуратуре.

Подсудимый в судебном заседании признал свою вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.