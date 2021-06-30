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Здоровье30 июня 2021 10:17

Во Владимирской области 30 июня коронавирусом заболело 208 человек

Это абсолютный антирекорд за все время
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 30 июня лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

59 случаев - во Владимире, 27 - в Муромском, 26 - в Гусь-Хрустальном районах. 15 заболевших в Ковровском, по 10 - в Александровском, Суздальском районах, 9 - в Юрьев-Польском, 8 - в Петушинском, 7 - в Вязниковском, по 6 - в Меленковском, Киржачском районах, по 5 случаев в Собинском, Судогодском, Камешковском районах, 4 - в Селивановском, по 3 - в Гороховецком районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 177 случаев заболевания (8289 сл. в г. Владимире, 4366 сл. в Гусь-Хрустальном, 3998 сл. о. Муром, 2592 сл. в Ковровском, 2256 сл. в Александровском, 2119 сл. в Петушинском, 1503 сл. в Юрьев-Польском, 1408 сл. в Вязниковском, 1551 сл. в Кольчугинском, 1351 сл. в Суздальском, 1120 сл. в Собинском, 1133 сл. в Киржачском, 1017 сл. в Меленковском, 868 сл. в Камешковском, 798 сл. в Гороховецком, 763 сл. в Селивановском, 581 сл. в Судогодском, 464 сл. в г. Радужном).