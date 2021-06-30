Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области возглавил Андрей Китаев

30 июня на должность директора Центра государственной кадастровой оценки Владимирской области назначен Андрей Китаев. Ранее руководившая учреждением Елена Волкова уволилась по собственной инициативе.

Андрей Альбертович Китаев родился в Суздале в 1963 году. Закончил Владимирский политехнический институт по специальности «автомобильные дороги» и Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция». В разные периоды трудовой деятельности работал первым заместителем главы администрации Суздаля, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Суздаля, первым заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

Центр государственной кадастровой оценки является организацией, подведомственной Департаменту имущественных и земельных отношений Владимирской области, и занимается кадастровой оценкой объектов недвижимости на территории региона.