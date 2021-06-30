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Политика30 июня 2021 9:48

Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области возглавил Андрей Китаев

Его кандидатура одобрена заместителем губернатора Аркадием Боцан-Харченко
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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30 июня на должность директора Центра государственной кадастровой оценки Владимирской области назначен Андрей Китаев. Ранее руководившая учреждением Елена Волкова уволилась по собственной инициативе.

Андрей Альбертович Китаев родился в Суздале в 1963 году. Закончил Владимирский политехнический институт по специальности «автомобильные дороги» и Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция». В разные периоды трудовой деятельности работал первым заместителем главы администрации Суздаля, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Суздаля, первым заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

Центр государственной кадастровой оценки является организацией, подведомственной Департаменту имущественных и земельных отношений Владимирской области, и занимается кадастровой оценкой объектов недвижимости на территории региона.