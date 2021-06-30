На пожаре в Александрове эвакуировали 20 человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 20.20 29 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александров, ул. Октябрьская, д 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Когда пожарные приехали на место, из окна второго этажа вырывался огонь.

- Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные ликвидировали горение на кухне на площади 5 кв. м. Эвакуировано 20 человек, в том числе 3 ребенка, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.