В Коврове спасатели освободили застрявшего котенка

Сотрудник ковровского поисково-спасательного отряда Михаил Быков в своем блоге рассказал подробности спасательной операции. Помочь на этот раз пришлось не человеку, а котенку.

Вчера вечером во дворе дома по ул. Социалистической застрял котенок. Прибыв на место, спасателей поисково-спасательного отряда ждали не равнодушные граждане и фармацевты аптеки, рядом с которой застрял котенок. Застрял он между стенками старой хозяйственной постройки. Такое ощущение, что там была двойная стенка.Когда спасатели протянули руку к котенку, то он не убегал и не агрессировал. Животное аккуратно вытащили, предварительно отжав старые стенки металла, - рассказал Михаил Быков.

После того, как котенок оказался на свободе, он решил убежать. Но перед этим поцарапал спасшего его сотрудника. Фармацевты обработали раны и угостили спасателей аскорбинкой.