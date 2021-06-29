Александровец почти год продавал вещи, которых у него не было, и получал за это деньги

С октября 2018 года по август 2019 года житель города Александрова под предлогом продажи различных вещей - (автомобильной резины, телевизора, бытовой техники, бензина и дизельного топлива, автомобиля – получал от горожан деньги, но никакого имущества и техники им не передавал. Также он обещал помочь в получении водительского удостоверения, взял за услугу деньги. Но никакого документа не достал. Зато полученные деньги потратил. После того, как мужчину задержали, он полностью признал свою вину. Однако с учетом имевшейся у него судимости, суд дал ему пять лет колонии общего режима. Сочтя приговор слишком суровым, александровец обжаловал его, и добился сокращения срока: Владимирский областной суд решил, что в колонии горожанин должен провести четыре года и 11 месяцев.