Сироте из Владимирской области отремонтировали квартиру только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка

За ребенком–сиротой было закреплено муниципальное жилое помещение, но жилье находилось в непригодном для проживания состоянии и требовало капитального ремонта, в том числе восстановления коммуникаций и стен. Кроме того, после умершей матери ребенка, ранее лишенной родительских прав из-за антисоциального образа жизни, накопились долги за социальный найм квартиры. Несмотря на то, что ребенок-инвалид, опекун на протяжении нескольких лет не могла найти взаимопонимания с органами местного самоуправления и обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области. После ее вмешательства удалось добиться, чтобы квартиру после капитального ремонта привели в пригодное для проживания состояние. Также удалось добиться и решения вопроса по образовавшимся долгам после умершей матери ребенка. Восстановление прав ребенка заняло два года.