Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 20:08

Сироте из Владимирской области отремонтировали квартиру только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка

На это потребовалось два года
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

За ребенком–сиротой было закреплено муниципальное жилое помещение, но жилье находилось в непригодном для проживания состоянии и требовало капитального ремонта, в том числе восстановления коммуникаций и стен. Кроме того, после умершей матери ребенка, ранее лишенной родительских прав из-за антисоциального образа жизни, накопились долги за социальный найм квартиры. Несмотря на то, что ребенок-инвалид, опекун на протяжении нескольких лет не могла найти взаимопонимания с органами местного самоуправления и обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области. После ее вмешательства удалось добиться, чтобы квартиру после капитального ремонта привели в пригодное для проживания состояние. Также удалось добиться и решения вопроса по образовавшимся долгам после умершей матери ребенка. Восстановление прав ребенка заняло два года.