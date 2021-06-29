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Общество29 июня 2021 18:19

Новым прокурором Петушинского района стал Василий Сигаев

До этого он работал заместителем прокурора города Владимира
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Василий Сигаев

Василий Сигаев

Тридцатидевятилетний младший советник юстиции Василий Сигаев назначен на должность прокурора Петушинского района приказом генерального прокурора. В 2004 году он окончил факультет права Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». В прокуратуре работал с 2011 года: помощник Зарайского городского прокурора Московской области, помощник Луховицкого городского прокурора Московской области, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области, заместитель Шатурского городского прокурора Московской области. В августе 2018 года в порядке перевода принят на службу в прокуратуру Владимирской области, а с июня 2019 года и до последнего времени работал в должности заместителя прокурора города Владимира.