Новым прокурором Петушинского района стал Василий Сигаев

Василий Сигаев

Тридцатидевятилетний младший советник юстиции Василий Сигаев назначен на должность прокурора Петушинского района приказом генерального прокурора. В 2004 году он окончил факультет права Московского государственного университета экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». В прокуратуре работал с 2011 года: помощник Зарайского городского прокурора Московской области, помощник Луховицкого городского прокурора Московской области, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области, заместитель Шатурского городского прокурора Московской области. В августе 2018 года в порядке перевода принят на службу в прокуратуру Владимирской области, а с июня 2019 года и до последнего времени работал в должности заместителя прокурора города Владимира.