Почти шесть миллионов рублей выделят на благоустройство городов и поселков во Владимирской области

Всего между 25 муниципальными образованиями Владимирской области распределено свыше 5,8 миллионов рублей – ровно столько же, сколько поступило в местные бюджеты в качестве добровольных пожертвований от местных жителей, граждан и юридических лиц на благоустройство и инфраструктурное развитие своих населенных пунктов. Размер дотаций составил от 10 тысяч до без малого 2 миллионов рублей, а на что пойдут деньги, решили сами жители. Так почти 700 тысяч получит Александров на ремонт дорог, 208 тысяч рублей достанутся Лакинску на установку детской площадки, 25 тысяч – Собинке на обустройство велодорожки в городском парке, почти два миллиона получит Суздальский район на газоснабжение деревень.