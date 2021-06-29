Во Владимирской области семь кандидатов претендуют на пост директора департамента молодежной политики

Как сообщили в областной администрации, общественники выдвинули или заявили о готовности поддержать семь кандидатур на должность директора департамента моложежной политики и общественных проектов. Врио заместителя губернатора огласил их фамилии: Прохорычев, Александров, Ольхова, Глазков, Жирова, Мизелева, Кустова.

- Выдвинутые к сегодняшнему дню кандидаты на должность директора Департамента молодежной политики и общественных проектов прежде не работали в этой или аналогичной должности, но заслужили доверие к себе в других областях деятельности. Чтобы стать эффективным руководителем на этом посту, им потребуется время. Поэтому только работая в команде, общаясь с коллегами, организуя мероприятия кандидат может сформироваться как директор департамента. При этом он уже должен состояться как активный лидер в молодежной среде, как публичный, известный человек, который умеет работать с молодежью, привык уделять внимание людям и стремится развиваться в этом направлении. Ему предстоит постоянно находиться в контакте с молодежью разного возраста, быть на острие событий, занимать активную позицию в федеральной повестке, но при этом – изо всех сил и в первую очередь бороться за интересы каждого молодого жителя Владимирской области, – отметил Григорий Вишневский.

Документы от претендентов на должность директора Департамента молодежной политики и общественных проектов Владимирской области принимаются в срок до 2 июля включительно.