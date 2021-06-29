Во Владимире привилось более 38 тысяч человек

По данным на 29 июня, во Владимире первый компонент вакцины получили уже 38269 владимирцев. Оба компонента вакцины привиты 30957 жителям города, а очереди на прививку ожидают 1820 человек. Как отмечают в городской администрации, запас вакцины пока есть, всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 45205 доз вакцины. Также в больницах Владимира развернуто 507 коек для размещения взрослых пациентов, больных ковидом, и 43 койки для болеющих ковидом детей:

- в городской больнице №5 — 160 коек для взрослых пациентов,

- в городской больнице №6 - 175 коек для взрослых пациентов,

- в родильном доме №2 — 20 коек для взрослых пациентов,

- в больнице скорой помощи — 52 койки для взрослых пациентов,

- в городской больнице №2 - 100 коек для взрослых пациентов и 43 койки для детей.