Во Владимире отменили пеший крестный ход

Из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом, пеший крестный ход с иконой Богородицы, который был намечен на 1 июля, пришлось отменить. Владимирская епархия прислушалась к рекомендациям Роспотребнадзора.

Решено было, что святыню повезут на машинах. Автомобильный крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери выдвинется в 7.30 от Алексеевского мужского монастыря.

Напомним, что в прошлом году, крестные ходы также были отменены. Скорее всего, крестный ход с мощами Александра Невского, который был запланирован на 5 июля, тоже придется отменить.