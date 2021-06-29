Более 60 владимирских школьников отдохнули в «Артеке»

Как рассказали в областном департаменте образования, 68 детей из Владимирской области отправились в «Артек» в этом году. Путевки получили ребята, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге «Артека» за 3 года, − как поощрение за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Кстати, «Артек» был самым знаменитым пионерским лагерем в СССР, куда мечтали попасть ребята со всей страны, а в этом году лагерь отмечает 96-летие. Напомним, с 16 июня во Владимирской области действует региональный кешбэк на компенсацию 90% стоимости путевок в местные детские оздоровительные лагеря.