Владимирцев приглашают на выставку книжной графики Сергея Ермолина

1 июля в 15 часов в детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи (ул. Мира,51) состоится презентация выставки книжной графики «Рисунок и книга» известного российского и владимирского художника, члена Союза художников России, преподавателя рисунка, композиции, основ оформления и иллюстрирования книги Сергея Ермолина. Его работы находятся в музеях и частных галереях России, Германии, Швеции, Швейцарии, Италии, США, Франции, Аргентины, Перу, Финляндии, Англии.

В рамках открытия выставки состоится концерт лауреатов всероссийских и международных конкурсов, студентов РАМ им. Гнесиных Петра Милованова – участника проекта «Синяя птица», стипендиата международного благотворительного фонда Владимир Спивакова, участника Кубка мира среди аккордеонистов баянистов 2021 г. и Тимура Галинурова - участника проекта «Новые имена», золотого медалиста Всемирных «Дельфийских игр».

Вход свободный. Выставка будет работать до 1 августа.