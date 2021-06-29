В Юрьев-Польской ЦРБ добавили еще 4 койки для больных коронавирусом

29 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 199 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 35969 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 4 ковидные койки в Юрьев-Польской центральной районной больнице.

Сейчас в больницах региона действует 1461 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,9 процента из них занято (1168), свободно – 293 койки.

33424 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 192 человека. За период наблюдения в области отмечено 1274 летальных случая.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.